Niğde'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Niğde'de Bıçaklı Kavga Olayı

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Aralarında daha önce var olan bir husumet bulunan S.A. ve İ.G. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.G, S.A.'yı bıçakladı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Cesedi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Öte yandan, S.A'nın yakınları tarafından darp edilen İ.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.