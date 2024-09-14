DOLAR
33,89 0,16%
EURO
37,57 -0,02%
ALTIN
2.813,91 0,08%
BITCOIN
2.021.588,89 0,47%

Niğde'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Niğde'nin Çiftlik ilçesinde bıçaklı kavga sonucu bir kişi yaşamını yitirirken, diğer kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 14.09.2024 19:10
Güncelleme Tarihi: 14.09.2024 19:10
Niğde'de Bıçaklı Kavga: Bir Ölü, Bir Yaralı

Niğde'de Bıçaklı Kavga Olayı

Niğde'nin Çiftlik ilçesine bağlı Asmasız Mahallesi'nde meydana gelen bıçaklı kavgada bir kişi hayatını kaybetti, bir kişi ise yaralandı.

Olayın Ayrıntıları

Aralarında daha önce var olan bir husumet bulunan S.A. ve İ.G. arasında tartışma çıktığı öğrenildi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle İ.G, S.A.'yı bıçakladı.

Olayın ardından ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan müdahaleye rağmen S.A. olay yerinde hayatını kaybetti. Cesedi, otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Öte yandan, S.A'nın yakınları tarafından darp edilen İ.G. hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

İLGİLİ HABERLER

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Cumhurbaşkanlığı Ofisi'nde Kandil Simidi İkramı
2
BAE, Filistin Devleti Oluşmadan Gazze Planına Desteğini Açıklamadı
3
Narin Güran Cinayetinde Şok Gelişme: 10 Kişi Tutuklanmıştı! Narin'in Katili Savcıya Göre Bakın Kim
4
Gazze'de Okula Saldırı: 5 Filistinli Hayatını Kaybetti
5
Emir Sultan Türbesi'nde Yenilenen Sanduka Örtüsü Serildi
6
Şanlıurfa'da Madde Bağımlılığıyla Mücadele Merkezi Faaliyete Geçti
7
İstanbul'daki Kilise Saldırısının Planlayıcısı Viskhan Soltamatiov Yakalandı

Eylül bitmeden 500.000 TL’nin getirisini duyan koştur koştur o bankaya gidecek! Mevduatlara taze ayar

Araç Almayı Düşünenler için Eylül Ayına Özel Büyük Fırsat: 12 Ay Vade ile %0 Faizli DOBLO Cargo, %2,99 Faizli Fiorino ve DOBLO Combi

Garanti Bankası, İş Bankası ve Akbank’tan Eylül Sonuna Kadar 8.000 TL Nakit Kredi Fırsatı!

15 Eylül 2024 Pazar günlük burç yorumları! Aşk, para, iş ve sağlık falı

Her 2 ayda bir IBAN’a baktırtacak destek! 12.000 TL ödenecek

Bursa Büyükşehir Belediyesi KPSS'siz Yüksek Maaş ile 300 Memur Alımı Yapacak: Başvuru Şartları ve Detaylar

TOKİ fırsatlarının en ucuzu geldi! 9.353 TL ödeyebilecek olana 2+1 3+1 ev müjdesi

Geçtiğimiz sene 11 bin lira ikramiye alan emekliye Ekim şoku! 29 Ekim’i beklemeyin

Emekli olmayı bekleyenleri şoke edecek gelişme! 8- 11 yıl ertelenebilir

Her emekliye 2. maaş kapısı aralanıyor! Yeni sistem geldi o tarihte girenler kazanıyor

2024'ün En Az Yakıt Tüketen Otomobilleri Açıklandı: ;İşte Zirvenin Sahibi

1999 Sonrası Sigortalılar İçin Kademeli Emeklilik Düzenlemesi Gündemde: 2000-2008 Arası Çalışanlara Yeni Yaş Sınırları