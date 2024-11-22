DOLAR
34,52 -0,19%
EURO
35,93 0,76%
ALTIN
2.989,52 -1,01%
BITCOIN
3.365.917,28 0,6%

Niğde'de Bir Evde İki Ceset Bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde 2 kişinin cesedi bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 17:31
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 17:46
Niğde'de Bir Evde İki Ceset Bulundu

Niğde'nin Bor İlçesinde Kayıp Şahısların Cesetleri Bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde, Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde, biri kadın iki kişinin cesedi bulundu. Olay, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulmasının ardından ortaya çıktı.

Olayın Detayları

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaybolan kişiler R.Ö. ve H.Y. üzerinde çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonrasında ekipler, kaybolan şahısların bu adreste olabileceğini belirledi.

Eve giren emniyet güçleri, yaptıkları arama sonucunda R.Ö. ve H.Y'nin cesetlerine ulaştı. Korkunç olayın ardından cesetler, gerekli incelemeler için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öldürülme İhtimali Gündemde

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, R.Ö. ve H.Y'nin öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Emniyet güçleri, konuya ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

İLGİLİ HABERLER

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Eski Milletvekili Yılmaz İhsan Hastürk İçin TBMM'de Cenaze Töreni
2
Şerzan Kurt davasında emekli polis memuruna hapis cezası
3
Yenidoğan Çetesi Davasında Sanık Savunmaları Devam Ediyor
4
Çin, Vize Muafiyeti Uygulamasını 9 Ülkeye Daha Yaygınlaştırdı
5
Lavrov: Biden Yönetimi, Trump'a Ukrayna'da Kötü Miras Bırakmaya Çalışıyor
6
İsrail Ordusu, Lübnan'ın Güneyinde 5 Köyü Boşaltma Çağrısı Yaptı
7
Niğde'de Bir Evde İki Ceset Bulundu

%1.20 Faizle Ev Sahibi Olmanın Yeni İmkanı: İlk Evim Kampanyası

Vatandaşın gözü 30 binde! Asgari ücret sonuçları şok edecek

TCMB'nin Faiz Kararı: Mevduatlarda Düşüş Devam Ediyor!

TCMB işaret fişeğini yaktı! Faiz indirimi başlayacağı tarih ortaya çıktı

İŞKUR’dan son 2 gün uyarısı! Binlerce İUP’li alınacak! Maaşlar artmıştı

Erdoğan’dan emekli maaşı açıklaması! ‘Yüzde 74 zam verildi’

Emekliye zam müjdesi! Ocak’ta zamma 2.000 TL eklenecek!

Ne akaryakıt ne altın bu kadar arttı! Faturalara 6 ayda yüzde 75 zam: Çeşme suyu da arşa çıktı

Asgari Ücret Harekatı: Talepler TBMM’ye Taşındı! Zammın Tabanı Belirleniyor

25 kuruşa alışılamamışken, plastik poşetlere zam çalışması: O fiyata satılacak

Kredi limitleri arşa ulaştı! 3 milyon TL 60 ay vadeli faizsiz krediniz hazır!

Bu sabah raflara bakan gözlerini açacak! 359 TL’den 155 TL’ye düştü yetişen alacak