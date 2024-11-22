Niğde'de Bir Evde İki Ceset Bulundu

Niğde'nin Bor İlçesinde Kayıp Şahısların Cesetleri Bulundu

Niğde'nin Bor ilçesinde, Toplu Konut Mahallesi 282. Sokak'ta bir evde, biri kadın iki kişinin cesedi bulundu. Olay, yakınları tarafından kayıp başvurusunda bulunulmasının ardından ortaya çıktı.

Olayın Detayları

Bor İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaybolan kişiler R.Ö. ve H.Y. üzerinde çalışma başlattı. Yapılan incelemeler sonrasında ekipler, kaybolan şahısların bu adreste olabileceğini belirledi.

Eve giren emniyet güçleri, yaptıkları arama sonucunda R.Ö. ve H.Y'nin cesetlerine ulaştı. Korkunç olayın ardından cesetler, gerekli incelemeler için Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öldürülme İhtimali Gündemde

Olayla ilgili soruşturma devam ederken, R.Ö. ve H.Y'nin öldürülmüş olma ihtimali üzerinde duruluyor. Emniyet güçleri, konuya ilişkin detayları araştırmaya devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.

Niğde'nin Bor ilçesinde bir evde, biri kadın 2 kişinin cesedi bulundu.