Niğde'de Bir İlk: Laparoskopik Radikal Prostatektomi Başarıyla Gerçekleştirildi

Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ilk kez laparoskopik radikal prostatektomi başarıyla yapıldı; hasta iyi durumda.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 12:55
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 12:57
Niğde sağlık alanında önemli bir başarıya imza attı. Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği hekimleri tarafından ilk kez laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatı başarıyla gerçekleştirildi.

Operasyonu gerçekleştiren ekipte Dr. Öğr. Üyesi Kadir Böcü ve Uzm. Dr. Doğucan Nuri Uğur yer aldı. Prostat kanseri tanısı bulunan hastaya uygulanan operasyonun sorunsuz geçtiği ve hastanın genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Hekimlerin Değerlendirmesi

Dr. Öğr. Üyesi Kadir Böcü ameliyatla ilgili olarak şunları söyledi: "Laparoskopik radikal prostatektomi ameliyatımız başarıyla tamamlanmıştır. Hastamızın ameliyat sonrası takipleri sorunsuz şekilde devam etmektedir. Bu tür ileri cerrahi işlemlerin ilimizde yapılabiliyor olması, sağlık hizmetlerinin geldiği noktayı göstermesi açısından son derece önemlidir."

Uzm. Dr. Doğucan Nuri Uğur radikal prostatektomi ameliyatlarının açık, laparoskopik ve robotik olmak üzere üç farklı yöntemle yapıldığını belirtti. Merkezde robotik cerrahi sistemi bulunmamasına rağmen, aynı cerrahi prensiplerle uygulanan laparoskopik yöntemin kullanılarak ameliyatın başarıyla gerçekleştirildiğini vurgulayan Uğur, bunun ekibin teknik donanımını ve laparoskopik cerrahinin etkinliğini ortaya koyduğunu ifade etti.

Hastane Yönetiminin Açıklaması

Başhekim Doç. Dr. Kürşad Ramazan Zor ise Üroloji Kliniği'nin son dönemde hastanede ilk kez gerçekleştirilen birçok ileri düzey cerrahi girişimi başarıyla hayata geçirdiğini belirterek, "Bu başarılı operasyon, kliniğimizin bilimsel ve teknik altyapısının ulaştığı seviyeyi açıkça göstermektedir. Başta operasyonu gerçekleştiren hekimlerimiz olmak üzere, anestezi ekibimize ve hemşirelerimize teşekkür ediyor, hastamıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.

Niğdede gerçekleştirilen bu ileri cerrahi müdahale, bölge sağlık hizmetlerinde kaydedilen gelişmenin somut bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.

