Aydın Büyükşehir’den Acarlar-Şehir Hastanesi Yolunda Peyzaj Düzenlemesi

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Acarlar-Şehir Hastanesi yolunda refüj boyama ve yeşil alan düzenlemeleriyle kapsamlı peyzaj çalışmaları yürütüyor.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:16
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:16
Aydın Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Acarlar-Şehir Hastanesi yolunda, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri tarafından kapsamlı peyzaj çalışmaları sürdürülüyor.

Çalışmanın Detayları

Belediye ekipleri, yol güzergahı boyunca refüj boyama ve yeşil alan düzenlemeleri gerçekleştiriyor. Yapılan peyzaj çalışmalarıyla yol hem estetik bir görünüme kavuşuyor hem de kent dokusuna uyumlu hale getiriliyor.

Başkanın Açıklaması

Tüm ilçelerde çalışmaların devam edeceğini belirten Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, "Aydınımızın tüm ilçelerinde, kırsal mahalllelerden kent merkezlerine kadar çalışmalarımıza devam ediyoruz. Hemşehrilerimizi hizmetlerimizle buluşturmayı, proje ve yatırımlarımızı Aydın’a kazandırmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Yazar
EDİTÖR

Zeynep Ateş

8 yıldır bölge haberciliği yapıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'daki gelişmeleri yerinden bildiriyor. Yerel kaynakları güçlü, teyit mekanizmasını titizlikle işleten deneyimli bir gazeteci.

