Akran Zorbalığı Uyarısı: Görmezden Gelinirse Ölümle Sonuçlanabilir

Uzman Psikolog Nurdan Kayahan, akran zorbalığının görmezden gelinmesinin ağır sonuçlara yol açabileceğini belirterek, "Bu süreç doğru yönetilmezse can kaybına kadar gidebilir" dedi.

Zorbalığın görünmez tehdidi

Akran zorbalığı, çocuklar ve gençler arasında giderek yaygınlaşan ve çoğu zaman fark edilmeden ilerleyen ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Zorbalığa maruz kalan çocuklar yaşadıkları durumu zamanla normalleştirebiliyor; bu da sorunun derinleşmesine ve kalıcı psikolojik etkilere yol açabiliyor.

Özgüven kaybı, okuldan uzaklaşma ve içe kapanma gibi sonuçlar sık görülüyor. Zorbalık yalnızca bireysel bir davranış değil, aynı zamanda toplumsal bir problem olarak değerlendirilmelidir.

"Yanlış olduğunu anlatmamız gerekiyor"

Kayahan, zorba kişinin duygularını ifade etmeyi bilmediğini söyleyerek şu uyarıda bulundu: "Pek çok çocuk ve genç bu durumdan etkilenmekte. Hatta öyle ciddi boyutlara ulaştı ki neredeyse her gün bıçaklanan ve öldürülen çocuklar görüyoruz".

Kayahan, akran zorbalığını tanımlarken şunları ifade etti: "Akran zorbalığı; bir çocuğun ya da gencin başka bir çocuk ya da gence fiziksel, psikolojik ya da sosyal medya aracılığı ile yaptığı baskılara denebilir. Burada iki kişi bulunuyor. Biri zorba, diğeri de zorbalığa uğrayan kişi."

Zorba çocukların çoğu zaman kendilerini güçlü göstermeye çalıştığı, ancak empati yoksunluğu ve duygularını ifade edememe gibi sorunlarla karşılaştığı vurgulandı. Kayahan, "Zorbayla bu davranışların normal olmadığını konuşmamız gerekiyor. Ona yaptıklarının yanlış olduğunu açıklamamız gerekiyor" dedi.

Çözüm: Cezadan öte rehberlik

Kayahan, sorunun çözümünde sadece cezalandırmanın yetersiz kaldığını belirterek şu noktaya dikkat çekti: "Biz zorbayla çalışmadığımız sürece, zorbayı sadece cezalandırdığımız sürece hiçbir şey yapamayız. Zorbayı karşımıza alacağız, ona empatiyi öğreteceğiz, yaptığının yanlış olduğunu ve başkasına zarar verdiğini anlatacağız".

Kayahan, zorbalığın hem mağdur hem de zorba için ciddi zararlar verdiğini ve erken, kapsamlı müdahalenin yaşamları koruyabileceğini vurguladı.

Uzmanı uyardı: "Görmezden gelinirse ölümle sonuçlanabilir"