Ağrı Valiliği'ne Atanan Önder Bozkurt Göreve Başladı

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliği'ne atanan Önder Bozkurt, valilikteki törenin ardından göreve başladı; birlik, hizmet ve gönül rızası vurgusu yaptı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:24
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:27
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Ağrı Valiliği görevine atanan Önder Bozkurt, ildeki görevine başladı. Valilik önünde il protokolü, kurum amirleri ve vatandaşlar tarafından karşılandı.

Göreve Başlama Töreni

Vali Bozkurt, göreve başlama yazısını imzalamasının ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Ülkemizin güzide serhat şehirlerinden biri olan Ağrı vilayetimizde, bugün itibarıyla göreve başlamanın heyecanı, gururu ve sevinci içerisindeyim", dedi.

Vizyon ve Mesaj

Birlik ve beraberlik vurgusu yapan Bozkurt, "Sizlerin desteğini alarak merhamet ve mesuliyet hisleriyle, nerede bir ihtiyaç sahibi varsa yardımına koşacağız. Bu kutlu ve şerefli görevde, huzur ve güvenle vatandaşlarımıza sadece kapımızı değil, gönlümüzü de açacağız" ifadelerini kullandı.

Yunus Emre'nin sözlerine atıfta bulunan Vali Bozkurt, "Hepsinden iyice bir gönüle girmektir şiarıyla hareket edeceğiz. Siz kıymetli vatandaşlarımızın gönül rızası her şeyin üstündedir. İnşallah halkın rızasını, Hakk’ın rızasına giden bir yol olarak göreceğiz" diye konuştu.

Konuşmasını, "Sinesinde yetiştiğimiz bu kadim memleketin her karışına aşkla, şevkle ve yüksek bir şuurla hizmet etmeyi Cenab-ı Mevla’m her birimize nasip eylesin" sözleriyle tamamladı.

Yazar
EDİTÖR

Burak Çelik

3 yıllık deneyime sahip, yeni nesil bir editör. Akdeniz bölgesi, turizm sektörü ve orman yangınları gibi kriz anlarında saha tecrübesi yüksek. Hızlı içerik girişi ve canlı blog yönetiminde yetenekli.

