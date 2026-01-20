AK Parti Meclis Üyesi Nazif Türköz'ün annesi Fatma Türköz vefat etti

AK Parti Bozdoğan ve Aydın Büyükşehir Meclis Üyesi Nazif Türköz'ün annesi Fatma Türköz, yaşlılığa bağlı hastalıklar sonucu hayatını kaybetti; cenazesi Bozdoğan Kazandere Mahallesi Camii'nden kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 20.01.2026 14:20
Güncelleme Tarihi: 20.01.2026 14:31
Bozdoğan ve Aydın'da yas

AK Parti Bozdoğan Belediye Meclis Üyesi ve Aydın Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Nazif Türköz'ün annesi Fatma Türköz hayatını kaybetti.

Yaşlılığa bağlı hastalıklar nedeniyle bir süredir hastanede tedavi gören Fatma Türköz, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Merhumenin vefatı, ailesi ve yakınlarını yasa boğdu.

Merhumenin cenazesi, öğle namazına müteakip Bozdoğan Kazandere Mahallesi Camii’nden kaldırılarak son yolculuğuna uğurlandı.

Bozdoğan Belediye Başkanı M. Galip Özel, "Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Nazif Türköz olmak üzere Türköz ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum" ifadelerini kullandı.

