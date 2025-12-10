DOLAR
Niğde’de Denetimli Serbestlikle 15 Hükümlü Kendi İşini Kurdu

Niğde'de denetimli serbestlik uygulamalarıyla İŞKUR destekli 15 hükümlü iş kurdu; 9 hayvancılık projesi hayata geçirildi ve 8 milyon TL hibe sağlandı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 16:29
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 16:29
Niğde’de Denetimli Serbestlikle 15 Hükümlü Kendi İşini Kurdu

Niğde’de denetimli serbestlikle 15 hükümlü kendi işini kurdu

Niğde Valisi Cahit Çelik, denetimli serbestliğin yalnızca bir infaz modeli olmadığını vurgulayarak sistemin bireylerin topluma yeniden kazandırılmasında kritik rol oynadığını açıkladı.

Sempozyum ve yapılan çalışmalar

Denetimli serbestlik sisteminin 20. yılı kapsamında Şehit Ömer Halisdemir Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen "Kamuoyunda Bilinirliği" başlıklı sempozyumda, Niğde'de yürütülen projelerin sonuçları paylaşıldı.

Vali Cahit Çelik sempozyumdaki konuşmasında, İŞKUR destekli projelerle 15 hükümlünün kendi işini kurduğunu, 9 hayvancılık projesinin hayata geçirildiğini ve toplamda 8 milyon TL hibe kullandırıldığını belirtti. Çelik ayrıca il genelinde 531 kişinin elektronik izleme kapsamında takip edildiğini ifade etti.

Akademik ve adli katkılar

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversitenin "toplumsal katkı" misyonu doğrultusunda denetimli serbestlik hizmetlerine bilimsel ve akademik destek vermeyi bir sorumluluk olarak gördüklerini söyledi.

Niğde Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren ise denetimli serbestliğin amacını şöyle özetledi: "Birey ve toplumun adalet anlayışı yalnızca cezalandırmaya indirgenemez. Esas olan bireyin yeniden topluma kazandırılmasıdır. Denetimli serbestlik sistemi, hükümlülerin sorumluluk bilinci kazanmasını sağlamak, yeniden suça yönelmelerini önlemek ve bu süreçte toplumun güvenliğini en üst düzeyde korumak amacıyla uygulanan, ceza adalet sistemimizin en önemli unsurlarından biridir."

Program katılımcıları

Programa Vali Cahit Çelik, Rektör Prof. Dr. Hasan Uslu, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Niğde Belediye Başkan Yardımcısı Harun Dikici ile çok sayıda akademisyen, yargı mensubu ve paydaş kurum temsilcisi katıldı. Sempozyumda denetimli serbestlik uygulamalarının ceza adalet sistemindeki yeri ve toplumsal boyutları iki ayrı oturumda ele alındı.

