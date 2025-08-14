Niğde'de Koyunlu ve Fesleğen'de Makilik Yangınına Müdahale Sürüyor

Valilikten yapılan açıklama ve ekiplerin çalışması

Niğde merkeze bağlı Koyunlu ve Fesleğen beldelerinin yüksek kesimlerinde makilik alanda yangın çıktı. Yangına müdahale çalışmaları sürüyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, yangına 8 araç ve 28 personel ile müdahale edildiği belirtildi.

Yangının ormanlık alana sıçrama riski bulunmadığı bildirildi. Ekiplerin yangına hızlı ve koordineli müdahale ettiği, yayılımın önlenmesi ve bölgenin güvenliğinin sağlanması için çalışmaların titizlikle devam ettiği kaydedildi.

Yetkililerin uyarıları

Vatandaşlara yönelik uyarıda, yaz aylarında tarla, mera ve kırsal alanlarda ateş yakılmaması; anız, ot veya çöp yakma gibi faaliyetlerden kesinlikle kaçınılması istendi.

Ayrıca, yangın şüphesi durumunda vakit kaybetmeden 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verilmesi ve sigara izmaritinin yerlere atılmaması gerektiği vurgulandı. Yetkililer, en küçük ihmalin dahi telafisi güç zararlara yol açabileceğini hatırlattı.