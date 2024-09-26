Niğde'de Minibüs Devrildi: 5 Yaralı

Niğde'de Minibüs Kazası

Niğde ilinde meydana gelen bir kazada, devrilen minibüste 5 kişi yaralandı. Olayda yaralananların 3'ü çocuk olarak kaydedildi.

Kaza Detayları

17 yaşındaki M.A. yönetimindeki 25 ACU 078 plakalı minibüs, Çiftlik-Yeşilgölcük kara yolunda kontrolden çıkarak devrildi. Kaza sonrası bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar Hastaneye Kaldırıldı

Kazada yaralanan sürücü M.A. ile birlikte araçta bulunan A.A. (43), E.N.A. (6), H.A. (10) ve E.A. (4), Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.