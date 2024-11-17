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Niğde'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Niğde'deki trafik kazasında otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı, hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 17.11.2024 12:51
Güncelleme Tarihi: 17.11.2024 12:51
Niğde'de Otomobil ve Hafif Ticari Araç Çarpıştı: 7 Yaralı

Niğde'de Trafik Kazası: 7 Yaralı

Niğde'de bir otomobil ile hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı. Yaralılar, tedavi altına alındı.

Olay, Niğde-Kayseri kara yolu üzerindeki Konaklı beldesi yakınlarında meydana geldi. N.Ö. (25) yönetimindeki 51 ACN 443 plakalı otomobil, F.C. (31) idaresindeki 51 ADH 562 plakalı hafif ticari araç ile çarpıştı.

Kaza ihbarının ardından olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan H.Z, H.K. (47), L.K. (70), sürücü F.C. ile aracındaki C.C. (26), A.C. (6) ve İ.N.C, sağlık ekipleri tarafından Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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