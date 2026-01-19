Niğde'de Şehit Aileleri Gümüşler'de Kahvaltıda Buluştu

Niğde'de Şehit Aileleri Kahvaltıda Buluştu

Gümüşler beldesinde anlamlı program

Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından şehit aileleri onuruna bir kahvaltı programı düzenlendi. Etkinlik, Gümüşler beldesinde gerçekleştirildi.

Programa Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, Gümüşler Belediye Başkanı Bayram Uzan ve çok sayıda şehit ailesi katıldı. Katılımcılar programa başlamadan önce Gümüşler Manastırı'nı gezerek tarihi yapı hakkında bilgi aldı.

Kahvaltıda konuşan Elif Belkıs Baştürk, aziz şehitlerin emaneti olan ailelerin her zaman yanlarında olduklarını vurguladı ve bu tür buluşmaların birlik ve beraberliği pekiştirdiğini söyledi. Bayram Uzan ise programa ev sahipliği yapmaktan memnuniyet duyduklarını belirtti.

Şehit aileleri de düzenlenen program için teşekkür ederek memnuniyetlerini dile getirdi. Program, günün anısına çekilen fotoğraflarla sona erdi.

