Niğde'de Silahlı Saldırı: 6 Şüpheli Yakalandı

Niğde'de Silahlı Saldırı Olayı

Niğde'de gerçekleşen bir otomobile yönelik silahlı saldırıyla bağlantılı olarak 6 kişi gözaltına alındı. Dr. Sami Yağız Caddesi’nde meydana gelen olayda, bir şüpheli seyir halindeki otomobile tabancayla ateş açtıktan sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı.

Emniyet Ekiplerinin Hızlı Müdahalesi

Yaralanmanın olmadığı bu olayın ardından, Niğde İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, saldırıya karışan şahısları yakalamak için derhal harekete geçti. Yapılan çalışmalar sonucunda, İ.E, Y.E, H.C.B, M.H.B, T.D. ve A.S. isimli şüpheliler suç aleti tabancayla birlikte Edikli beldesinde tespit edilerek yakalandı.

Olay Yeri İncelemeleri ve Güvenlik Paylaşımı

Olay yeri inceleme ekipleri de kurşunlanan aracı detaylı bir şekilde inceledi. Ayrıca, Niğde Valisi Cahit Çelik, sosyal medya hesabından olaya ilişkin güvenlik kamera görüntülerini paylaşarak, “Kıymetli vatandaşlarımızın bilmesini isterim ki kamu düzeni ve huzurunu bozan hiçbir fiil cezasız kalmayacaktır. Vatandaşlarımızın huzuru ve güvenliği için 7/24 görev yapan emniyet güçlerimize teşekkür ediyorum.” şeklinde açıklamalarda bulundu.

Niğde'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.

Niğde'de otomobile düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı. Polis ekipleri, olay yerinde incelemede bulundu.