Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 2 Şüpheli Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonu Başarıyla Sonuçlandı

Niğde'de gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu kapsamında 6 şüpheli gözaltına alındı. Valilikten gelen açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ile Bor ve Ulukışla İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde önemli bir başarıya imza attı.

Ele Geçirilen Malzemeler ve Tutuklamalar

Düzenlenen operasyonda, zanlıların üzerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar sentetik uyuşturucu, 268 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, aseton ve 91 fişek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 2'si, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğerleri ise serbest bırakıldı. Bu operasyon ile birlikte Niğde'de narkotik suçlarla mücadelede önemli bir adım atılmış oldu.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 268 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, aseton ve 91 fişek ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 6 zanlıdan 2'si tutuklandı. Zanlıların üzerlerinde, ikametlerinde ve araçlarında yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 268 sentetik hap, 2 uyuşturucu kullanma aparatı, tabanca, aseton ve 91 fişek ele geçirildi.