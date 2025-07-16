Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonları Hız Kazandı

Niğde'de düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonlarında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonların, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonların uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.