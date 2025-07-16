DOLAR
40,25 -0,06%
EURO
46,79 -0,16%
ALTIN
4.324,3 -0,49%
BITCOIN
4.797.559,4 -2,27%

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı, 3'ü serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 16.07.2025 10:40
Güncelleme Tarihi: 16.07.2025 10:40
Niğde'de Uyuşturucu Operasyonunda 4 Zanlı Tutuklandı

Niğde'de Uyuşturucu Operasyonları Hız Kazandı

Niğde'de düzenlenen kapsamlı uyuşturucu operasyonlarında İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Operasyonların, Niğde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirilmesi dikkat çekti.

Operasyonun Detayları

Belirlenen adreslere düzenlenen baskınlarda, şüphelilerin üzerlerinde ve ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatları ele geçirildi.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklanırken, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Operasyonların uyuşturucu ile mücadelede önemli bir adım olduğu belirtiliyor.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı....

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı....

Niğde'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı. Şüphelilerin üzerlerinde, ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ve uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Savunma KOBİ'leri IDEF 2025'te Yeteneklerini Sergiliyor
2
Çanakkale Ayvacık'taki Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
3
İstanbul 2 Nolu Barosu'ndan 15 Temmuz'a Anlamlı Yürüyüş
4
Şehit Öğretmen Necmettin Yılmaz Anıldı
5
İletişim Başkanı Duran: 'Terörsüz Türkiye Hedefi, Büyük Bir Dönüşümün Parçası'
6
Sahar Alhoz'un 'Sığınak' Kısa Filmi: Deprem ve Göçün İzlerini Sinemaya Taşıyor
7
65 Yıl Sonra İade Edilen Marcus Aurelius Heykeli Türkiye'ye Geliyor

Akbank'tan Özel Sektör Çalışanlarına 9.000 TL Promosyon Müjdesi

TOKİ'den Yüzde 25 Peşinatla Ev ve İş Yeri Satışı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kredi Kartı Borçlularına Müjdeli Haber!

Emeklilere Temmuz 2025'te Çifte Ödeme Müjdesi

Okul Servisleri ve Toplu Taşıma Araçlarında Zorunlu Güvenlik Önlemleri

Asgari Ücrete İkinci Zam Talepleri TBMM'de Gündeme Geldi

Sağlık Bakanlığı'ndan Sigarayı Bırakmak İçin Kapınıza Gelen Destek

Ziraat Bankası'ndan Yılın Fırsatı: 10.000 TL İade!

KPSS'siz Kamu İstihdamı: 100 Binden Fazla Yeni İş İmkanı

İstanbul'da Ekmek Fiyatlarına Yüzde 20 Zam!

Resmi Gazete'de Açıklanan Yüzde 70 Zam, Üniversite Öğrencilerini Şaşırttı

Yediemin Depolarında Binlerce Araç Satışa Çıkıyor!