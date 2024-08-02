Niğde'de Yaya Kazası: Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Niğde'de Trajik Bir Kaza

Niğde'nin Altunhisar ilçesine bağlı Yeşilyurt köyü civarında meydana gelen talihsiz bir olayda, bir aracın çarptığı 63 yaşındaki yaya yaşamını yitirdi.

Kaza Anı

Kaza, Ali Öztürk isimli vatandaşın yolun karşısına geçmeye çalıştığı sırada, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen bir araç tarafından çarpmasıyla gerçekleşti.

Yardım Çağrısı ve Hastane Süreci

Olayın ardından bölgede bulunana sağlık ekipleri, Öztürk’e hemen ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. Daha sonra ambulansla Altunhisar Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztürk, ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen hayata tutunamadı.

Polis Soruşturması

Olayın ardından, kazaya sebebiyet veren sürücünün belirlenebilmesi için polisin kapsamlı bir araştırma başlattığı bildirildi. Sürücünün yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.