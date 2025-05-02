Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına Dev Promosyon Anlaşması

Türkiye'de mevcut ekonomik koşullar nedeniyle sabit geliri olan çalışanlar ek kazanç arayışı içerisindeyken, kamu kurumlarına bağlı personelin en büyük beklentisi olan maaş promosyon anlaşmaları rekor seviyelere ulaşıyor. Özellikle kamu kurumlarında, memur promosyon anlaşmaları emeklilere sağlanan tutarların oldukça üzerinde rakamlarla dikkat çekiyor.

2025 Yılına Kadar Devam Edecek

2025 yılına kadar birçok il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, personeli sevindiren yeni promosyon anlaşmalarına imza atarken, Niğde'den gelen haber eğitim camiasını heyecanlandırdı. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yapılan tarihi promosyon anlaşması ile bütçeleri rahatlatmayı hedefliyor.

Niğde İl MEM Promosyonu

Son dönemlerde hayat pahalılığının artması, maaşlı çalışanlar için ek gelir kaynakları arayışını daha da önemli kılıyor. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki tüm Milli Eğitim personelinin maaş ve ek ödeme alımları için Ziraat Bankası ile anlaşma sağladı. Söz konusu anlaşma kapsamında, eğitim çalışanlarına toplamda 89.500 TL ödemenin gerçekleştirileceği açıklandı.

Rekabetin Yükseldiği İhalede Ziraat Bankası Öne Çıktı

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen promosyon ihalesine birçok banka katıldı. İhale sonucunda en yüksek teklifi vererek Ziraat Bankası, eğitim çalışanlarının yüzünü güldüren bir anlaşmaya imza attı. Niğde genelindeki ilçe merkezleri dâhil tüm eğitim çalışanları için kişi başı 89.500 TL promosyon ödemesi yapılacak olması, çalışanları sevindiren önemli bir gelişme oldu.