DOLAR
38,56 -0,29%
EURO
43,75 -0,46%
ALTIN
4.045,5 -1,18%
BITCOIN
3.731.691,51 -0,34%

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Ziraat Bankası ile yapılan anlaşma ile eğitim çalışanlarına 90.000 TL'lik promosyon ödeyecek.

Yayın Tarihi: 02.05.2025 13:22
Güncelleme Tarihi: 02.05.2025 13:22
Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına Dev Promosyon Anlaşması

Türkiye'de mevcut ekonomik koşullar nedeniyle sabit geliri olan çalışanlar ek kazanç arayışı içerisindeyken, kamu kurumlarına bağlı personelin en büyük beklentisi olan maaş promosyon anlaşmaları rekor seviyelere ulaşıyor. Özellikle kamu kurumlarında, memur promosyon anlaşmaları emeklilere sağlanan tutarların oldukça üzerinde rakamlarla dikkat çekiyor.

2025 Yılına Kadar Devam Edecek

2025 yılına kadar birçok il ve ilçe Milli Eğitim Müdürlüğü, personeli sevindiren yeni promosyon anlaşmalarına imza atarken, Niğde'den gelen haber eğitim camiasını heyecanlandırdı. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, yapılan tarihi promosyon anlaşması ile bütçeleri rahatlatmayı hedefliyor.

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

Niğde İl MEM Promosyonu

Son dönemlerde hayat pahalılığının artması, maaşlı çalışanlar için ek gelir kaynakları arayışını daha da önemli kılıyor. Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü, il genelindeki tüm Milli Eğitim personelinin maaş ve ek ödeme alımları için Ziraat Bankası ile anlaşma sağladı. Söz konusu anlaşma kapsamında, eğitim çalışanlarına toplamda 89.500 TL ödemenin gerçekleştirileceği açıklandı.

Rekabetin Yükseldiği İhalede Ziraat Bankası Öne Çıktı

Niğde İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen promosyon ihalesine birçok banka katıldı. İhale sonucunda en yüksek teklifi vererek Ziraat Bankası, eğitim çalışanlarının yüzünü güldüren bir anlaşmaya imza attı. Niğde genelindeki ilçe merkezleri dâhil tüm eğitim çalışanları için kişi başı 89.500 TL promosyon ödemesi yapılacak olması, çalışanları sevindiren önemli bir gelişme oldu.

İLGİLİ HABERLER

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Malatya'da Şiddetli Sağanak ve Dolu Hayatı Olumsuz Etkiledi
2
Kırşehir'de Depremle Birlikte Yaşam Konferansı Düzenlendi
3
Kırklareli'nde Askeri Araç ve Otomobil Çarpıştı: 4 Yaralı
4
Tarıkdaroğlu, ICSO2025 Konferansı'nda Sosyal Yardım Programlarını Tanıttı
5
Mardin'de Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
6
Babacan: 'Yarın Seçim Olursa Hazırız'
7
TEKNOFEST KKTC'de Bilim ve Teknolojinin Önemi Vurgulandı

Niğde'den Eğitim Çalışanlarına 90.000 TL'lik Promosyon Müjdesi!

İzmir Gençlik Fabrikası: Lise Mezunları İçin Ücretsiz Eğitim Fırsatı!

TOKİ'den 35 İl İçin Konut Müjdesi: 50.000 TL ile Başlayın

SGK'dan Emeklilere Çifte Zam Müjdesi!

Sağlık Bakanlığı 19.000 Personel Alacak: Müjdeyi Bakan Memişoğlu Verdi

Meteoroloji 16 İle Sarı Alarm Verdi: Kuvvetli Yağış, Fırtına ve Toz Taşınımı Uyarısı

Ankara'da Çiftçilere Tarihi Hibe Desteği!

Antalya'da Ekmek Fiyatları Düşüşe Geçti: 6 TL'ye İndi

Genç Çiftlere Devlet Desteği: 20 Ünlü Markada %35 İndirim!

Emeklilere 4.000 TL Bayram İkramiyesi Ödendi!

Bursa Belediyesi'nden Çiftçilere Üç Noktadan Destek

İBB'den Ücretsiz Kreş Hizmeti Başvuruları Başladı!