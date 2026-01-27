Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi ile Bor Şeker AŞ. iş birliği protokolü imzaladı

Yayın Tarihi: 27.01.2026 15:39
Güncelleme Tarihi: 27.01.2026 15:39
Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile Bor Şeker AŞ. arasında iş birliği protokolü imzalandı.

Protokol, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörlük makamında düzenlenen törenle resmiyet kazandı. Anlaşma, fakülte öğrencileri ve akademisyenleri ile Bor Şeker AŞ. arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesini amaçlıyor.

Metinde, iş birliğinin; akademik çalışmaların teşvik edilmesi, günümüzde kullanılan teknolojilerin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılmasına ulusal ve bölgesel düzeyde katkı sağlanması ile tarafların ortak etkinlikler düzenlemesine imkan tanınması şeklinde özetlendiği belirtildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan Uslu, üniversite-sanayi iş birliği kapsamında yürütülen çalışmalardan duydukları memnuniyeti ifade etti. Rektör Uslu, üniversiteye katkı sağlayacak her türlü iş birliğini desteklemeye devam edeceklerini vurgulayarak; "Protokol ile eğitim-öğretime, Ar-Ge çalışmalarına ve üniversite-sanayi iş birliğine katkı sunmayı hedefliyoruz. Bu protokolün her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

