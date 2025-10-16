Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nde Korunga Ekimiyle Yem Üretimi Artıyor

AHMET DEMİRCAN - Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi'nin ıslah edilen arazilerinde yem bitkileri üretimi hız kazandı.

Arazi ve uygulama çalışmaları

Üniversitenin Bor ilçesindeki Ayhan Şahenk Tarımsal Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde yaklaşık 100 dönümlük alan ıslah edilerek korunga ekildi. Merkezde süt sığırcılığı, arıcılık, tavukçuluk ile küçükbaş hayvancılık araştırma ve uygulama birimleri yer alıyor.

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Dekanı ve Merkez Müdürü Prof. Dr. Ahmet Şekeroğlu, yem ihtiyacını karşılamak için toprak ıslahı çalışmalarının sürdüğünü belirtip şu bilgileri paylaştı: "Hayvanlarımızın kaba yem ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 1000 dekar arazide ıslah çalışmalarına devam ediyoruz. Silajlık mısır, yonca ve korunga ekimimiz var. Buğday ve arpa ekimlerini de yapıyoruz. Aynı zamanda öğrencilerimiz uygulamalarını bu araştırma merkezinde yapıyor. YÖK tarafından araştırma merkezimiz Türkiye'de 'mükemmeliyet merkezi' olarak ilan edilmişti. Bu doğrultuda çalışmalara devam ediyoruz."

Korunganın özellikleri ve faydaları

Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi Bitkisel Üretim ve Teknolojileri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Avcı, korunganın ülke için önemli yem bitkilerinden biri olduğunu vurguladı. Avcı, korunganın kuraklığa toleranslı bir bitki olduğunu ve Anadolu'da yaygın olarak yetiştirildiğini söyledi: "Korunga kuraklığa toleranslı bir bitki. İç Anadolu'nun normal yağış koşullarında biçim verebilen, ot üretebilen değerli bir baklagil. Ekildiğinde 3-4 yıl kullanabiliyoruz. Korunganın önemli özelliğinden biri de eğimli, zayıf, kumlu, kireç içeriği yüksek topraklarda ürün verebiliyor."

Avcı, üniversiteye ait arazinin taşlı, kayalık ve kireç içeriğinin yüksek olduğunu, bu nedenle ıslaha muhtaç olduğunu belirtti. Korunganın toprak ıslah etme ve toprağa organik madde kazandırma özelliklerine dikkat çekerek sözlerini şöyle tamamladı: "Kazık köklü bir bitki. Yetiştiği toprağın derinliklerine kadar inebilen, güçlü bir kök sistemiyle kendisinden sonraki ekilecek bitkilere organik madde ve azot bağlama yeteneğinde. Araştırma ve uygulama çiftliğimizin hayvancılık işletmesi için gerekli olan kaliteli kaba yemi sağlamada da korunga önemli bir bitki. Protein, vitamin, mineral, kalsiyum, magnezyum yönünden oldukça zengin. Dolayısıyla yem kalite değeri yoncaya eşdeğer. Yeşil halde hayvanlara yedirildiğinde şişkinlik yapmama özelliği var. Yonca ve üçgül gibi bitki türleri yeşil olarak hayvanlara yedirildiğinde şişme ve ölümlere neden olurken korungada böyle bir şey yok."

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesinin ıslah edilen arazilerinde yem bitkileri yetiştiriliyor.