Niğde OSB'de Ambalaj Fabrikası Yangını — Ekipler Müdahale Ediyor

Niğde OSB'de ambalaj fabrikasında yangın: müdahale sürüyor

Niğde Organize Sanayi Bölgesi (OSB)'de bulunan ambalaj fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Olay, OSB 3. Cadde'deki fabrikada meydana geldi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı bölgede, ekiplerin yangına müdahalesi devam ediyor.

Güncelleme — Vali Cahit Çelik'in açıklaması

Olay yerine gelerek ekiplerden bilgi alan Vali Cahit Çelik, OSB yönetimine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

Bugün saat 18.45 sıralarında OSB'de bir işletmede görgü tanıklarının ilk ifadelerine göre, önce bir patlama oluyor akabinde büyük bir yangın çıkıyor. Çok seri bir şekilde Niğde, Bor ve civardaki tüm belediyelerimizin itfaiye araçları yangına müdahale etti. Yangının önceki enerjisini aldık. Şu anda söndürme çalışmaları devam ediyor. En büyük tesellimiz bir can kaybının olmaması. Yaklaşık 100 kişinin çalıştığı büyük bir işletme olmasına rağmen yangının olduğu saatte işletmede kimse yok. Allah'a şükürler olsun herhangi bir yaralı vatandaşımız yok. Bu anlamda da büyük bir faciadan kurtulduk. Şu an alınan tedbirlerle yangının diğer parsellerdeki işletmelere sıçrama durumu yok. Arkadaşlarımız canla başla çalışıyor. Görev alan tüm itfaiye erlerine ve arkadaşlara teşekkür ediyorum.

