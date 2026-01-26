Niğde Sağlıklı Hayat Merkezleri: Ücretsiz Psikolojik Destek

Niğde Sağlıklı Hayat Merkezlerinde ruh sağlığına güçlü destek

Niğde Sağlıklı Hayat Merkezlerinde, her yaş grubundan bireyin ruh sağlığını korumak ve güçlendirmek amacıyla ücretsiz psikolojik danışmanlık ve rehberlik hizmetleri sunuluyor. Alanında uzman psikologlar eşliğinde verilen hizmetlerle stresle baş etme becerilerinin artırılması, psikolojik iyi oluşun desteklenmesi ve yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Hizmet Detayları

Merkezlerde sunulan çalışmalar; stres, kaygı, öfkeyle baş etme ve aile içi iletişim gibi alanlarda bireysel danışmanlık, bireysel farkındalık ve psikoeğitim odaklı olarak planlanıyor. Amaç, kişilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine katkı sağlamak.

Psikolog Melike Taşdöğen programı şöyle aktardı: "Ruh sağlığı koruma ve güçlendirme amacıyla vatandaşlarımıza psikolojik danışmanlık hizmeti veriyoruz. Vatandaşlarımız randevularını MHRS üzerinden ya da Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki vaka koordinatörleri aracılığıyla oluşturabilirler. Görüşmelerimizi haftada bir veya iki haftada bir olacak şekilde planlıyoruz. Bu süreçte bireysel danışmanlık, stres, kaygı, öfkeyle baş etme ve aile içi iletişim gibi konuları ele alıyoruz. Bireysel farkındalık ve psikoeğitim çalışmalarıyla kişilerin daha sağlıklı bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyoruz" dedi.

Randevu ve Uygulama

Vatandaşlar randevularını MHRS üzerinden ya da Sağlıklı Hayat Merkezlerindeki vaka koordinatörleri aracılığıyla oluşturabiliyor. Görüşmeler genellikle düzenli aralıklarla planlanarak kişiye özel destek sağlanıyor.

Taşdöğen, ruh sağlığının en az fiziksel sağlık kadar önemli olduğuna dikkat çekerek, ruhsal sağlığın bir lüks değil temel bir ihtiyaç olduğunu vurguladı ve vatandaşlara sağlıklı günler diledi.

PSİKOLOG MELİKE TAŞDÖĞEN