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Niğde Valiliği: Bakım Merkezindeki Kötü Muamele ve Tutuklamalar

Niğde Valiliği, bakım merkezindeki kötü muamele iddialarıyla ilgili 16 personeli görevden uzaklaştırdığını ve 14'ünün tutuklandığını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.11.2024 12:02
Güncelleme Tarihi: 19.11.2024 12:02
Niğde Valiliği: Bakım Merkezindeki Kötü Muamele ve Tutuklamalar

Niğde Valiliği, Niğde Engelsiz Yaşam Bakım, Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde yaşanan üzücü olaylarla ilgili önemli bir açıklama yaptı. Valilik, 10 yaşındaki engelli çocuğun vefatının ardından başlatılan soruşturmalarda 16 personelin görevden uzaklaştırıldığını ve Niğde Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu duyurdu.

Açıklamada, 22 Temmuz 2024 tarihinde sağlık durumu kötüleşen M.Ç. adlı erkek çocuğunun hastaneye kaldırıldığı, ancak tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği belirtildi. M.Ç.’nin otopsi raporunda, epilepsi hastalığı ve ona bağlı gelişen komplikasyonların vefat nedenleri arasında yer aldığı ifade edildi.

Valilik, M.Ç.'nin bakım sürecinde bir ihmal olup olmadığını tespit etmek üzere muhakkik görevlendirilmiş ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan müfettiş talep edilmiştir. Yapılan incelemelerde, bakım merkezinde hizmet sunulan 15 çocuk ve bir yetişkin engelliye yönelik görev ihmali, kötü muamele ve mahremiyet ihlali tespit edilmiştir.

Bu kapsamda, 26 bakım personeli hakkında adli işlem başlatılmış ve bunlardan 14'ü tutuklanmış, geri kalan 12 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır.

Valilik, sürecin başından itibaren hassasiyetle takip edildiğini ve devam eden adli ve idari soruşturmaların sonuçları hakkında kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğini vurgulamıştır.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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