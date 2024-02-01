Nijer Başbakanı Türkiye'de: Lamine Zeine Anıtkabir'i ziyaret etti

Türkiye ile Nijer arasındaki iş birliğini geliştirmek için Ankara'da görüşmeler yapan Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Anıtkabir'i ziyaret etti. Zeine, Anıtkabir Özel Defteri'ne yazdığı mesajda, Atatürk'ün tüm halklara ve ülkelere ilham veren bir lider olduğunu vurguladı.

Nijer Başbakanı Türkiye'de: Lamine Zeine Anıtkabir'i ziyaret etti
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Türkiye'ye çalışma ziyareti için gelen Nijer Cumhuriyeti Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye ve Nijer arasındaki ilişkilerin farklı yönlerini değerlendirecek. Görüşmelerde, iki ülke arasındaki işbirliğini nasıl artırabilecekleri konusunda fikir alışverişinde bulunacak.

nijer başkanı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Zeine, 3 Şubat'a kadar kalacak.1 Şubat'ta Ankara'da gerçekleştirilecek toplantılarda, Türkiye ve Nijer arasındaki ilişkilerin farklı yönleri değerlendirilecek, işbirliğini nasıl güçlendirebilecekleri konusunda görüşülecek.

NİJER BAŞBAKANI ATA'NIN HUZURUNDA

Anıtkabir'e gelen Nijer Başbakanı ve Ekonomi ve Finans Bakanı Ali Mahamane Lamine Zeine, Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirdi. Lamine Zeine, Anıtkabir'deki törene katılmak için yanında getirdiği heyetle birlikte geldi

nijer başkanı

Lamine Zeine, Anıtkabir'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e çelenk sunup saygı duruşunda bulunduktan sonra, ziyaretini hatıra fotoğrafıyla ölümsüzleştirdi. Anıtkabir Özel Defteri'ne de imza atan Lamine Zeine, deftere şu sözleri yazdı:

"Türkiye'nin dünyadaki etkisi ve büyüklüğü Atatürk'ün ismiyle yakından bağlantılıdır.

Nijer Cumhuriyeti ve Cumhurbaşkanı General Abdurrahmane Tchiani adına, Türklerin Babası, bağımsızlık savaşının kahramanı ve Cumhuriyet'in kurucusunun anısı önünde saygıyla eğiliyorum.

Eserleri, yaptıkları ve eylemleri barış, kalkınma ve egemenliğe sevdalı tüm halklara ve ülkelere ilham versin."

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