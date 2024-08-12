Nijer'deki Aşırı Yağışlar Can Kayıplarını Artırıyor

Nijer'de Aşırı Yağışlar Sonucu Can Kayıpları Artıyor

Nijer'de hazirandan bu yana meydana gelen aşırı yağışlar, ülke genelinde sel ve toprak kaymalarına neden oldu. Bu trajik olaylarda yaşamını yitirenlerin sayısı 94'e yükseldi.

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü'nden Açıklama

Sivil Savunma Genel Müdürlüğü, yaptığı açıklamada, haziranda başlamış olan şiddetli yağışların 135 bin 156 kişiyi olumsuz etkilediğini bildirdi. Bu süreçte meydana gelen sel ve toprak kaymaları sonucunda maalesef birçok kişi hayatını kaybetti. Ölü Sayısındaki Artış

Ölü sayısının 6 Ağustos’ta 77 olarak bildirildiği göz önüne alındığında, sürecin ciddiyeti bir kez daha ortaya çıkmaktadır.

2023 Yağış Dönemi ve Geçmiş Veriler

Haziran ayında başlayan yağış dönemi, ülkenin genelinde eylül ayında sona erecek. Geçen yıl ise 137 bin 797 kişi aşırı yağışlardan etkilenirken, 41 kişi hayatını kaybetmiş ve 53 kişi yaralanmıştı.