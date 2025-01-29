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Nijerya, 5 Milyon Kişiye Elektrik Sağlamak İçin AfDB'den 1,1 Milyar Dolar Kredi Aldı

Nijerya, 5 milyon kişiye elektrik sağlamak amacıyla AfDB'den 1,1 milyar dolarlık kredi alarak enerji erişimini artırmayı hedefliyor.

Yayın Tarihi: 29.01.2025 18:06
Güncelleme Tarihi: 29.01.2025 18:06
Nijerya, 5 Milyon Kişiye Elektrik Sağlamak İçin AfDB'den 1,1 Milyar Dolar Kredi Aldı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, ülkesinde 5 milyon kişiye elektrik sağlamak için Afrika Kalkınma Bankası(AfDB) ile 1,1 milyar dolarlık kredi anlaşması imzaladığını duyurdu.

Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamaya göre, Devlet Başkanı, Tanzanya'nın liman kenti Darüsselam’da gerçekleşen “Misyon 300” temasına sahip Enerji Zirvesi'nde konuştu.

Başkan Tinubu, AfDB'den alınan bu kredinin Nijerya'nın enerji erişimini artırmak yönündeki önemli bir adım olduğunu vurguladı. Ayrıca, AfDB'nin Nijerya Çöl Enerji Programı için 700 milyon dolarlık yatırım yapmayı planladığını ve Nijerya Şebeke Batarya Enerji Depolama Sistemi için 500 milyon dolarlık tesis kurma hedefinde olduğunu da belirtti.

Tinubu, "Bu projeler tamamlandığında 2 milyon kişiye daha elektrik sağlanacak" ifadesini kullanarak, Dünya Bankası'nın mini şebekeler ve bağımsız güneş enerjisi sistemleri aracılığıyla 16,2 milyon kişiye elektrik ulaştırmayı hedeflediğini ekledi.

Afrika'nın enerji potansiyelini vurgulayan Tinubu, bu zengin kaynaklara rağmen milyonlarca insanın hala güvenilir ve uygun fiyatlı elektriğe erişim sağlayamamasını "kabul edilemez bir durum" olarak nitelendirdi. "Bu durumu değiştirmek bizim sorumluluğumuzdur." şeklinde konuştu.

Tinubu, Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, AfDB Başkanı Akinwunmi Adesina ve diğer küresel kalkınma ortaklarına teşekkürlerini sundu. Ayrıca, Birleşmiş Milletler(BM) Sürdürülebilir Enerji Programı, Rockefeller Vakfı ve Küresel Enerji İttifakı'nın katkılarına da dikkat çekerek, enerjiye erişimin artırılması için işbirliğinin önemini vurguladı.

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