Nijerya Bilim Bakanı Uche Nnaji, Sahte Diploma İddiaları Sonrası İstifa Etti

Nijerya Bilim ve Teknoloji Bakanı Uche Nnaji İstifa Etti

Onanuga duyurdu: İstifa Tinubu tarafından kabul edildi

Nijerya Yenilik, Bilim ve Teknoloji Bakanı Uche Nnaji, hakkında ortaya atılan sahte diploma iddiaları sonrasında görevinden istifa etti.

Bayo Onanuga, Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı, istifayı ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından paylaştı ve Nnaji'nin istifasının kabul edildiğini bildirdi.

İstifa mektubunda Nnaji, "siyasi rakipleri tarafından şantaja maruz kaldığını" ileri sürdü.

Nnaji, hakkındaki iddiaları reddederek Nijerya Üniversitesi Nsukka (UNN)'dan Mikrobiyoloji/Biyokimya alanında mezun olduğunu savundu.

Premium Times gazetesi, Nnaji'nin 1985 yılında mezun olduğunu belirttiği üniversitede bu bilgiyi doğrulayan herhangi bir kayda rastlanmadığını bildirdi.

Üniversite yetkilileri ise Nnaji'nin 1981'de kayıt yaptırdığını ancak eğitimini tamamlamadığını açıkladı.