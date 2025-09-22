Nijerya'da 9 Kaçak Petrol Arıtma Tesisi Kapatıldı

Nijerya Ordusu, Nijer Deltası'ndaki operasyonlarda 9 kaçak arıtma tesisini kapattı; 45 bin litre ürün ele geçirildi, 17 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 22.09.2025 19:10
Güncelleme Tarihi: 22.09.2025 19:10
Operasyonun ayrıntıları

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, kaçak ham petrolün yasa dışı rafine edildiği tesislere yönelik operasyonlarda 9 kaçak petrol arıtma tesisi kapatıldı.

Nijerya Ordusu Halkla İlişkiler Müdür Vekili Danjuma Jonah Danjuma, yaptığı yazılı açıklamada ordunun son iki haftada ülkenin petrol bölgesi Nijer Deltası'nda petrol kaçakçılarına yönelik operasyonlar düzenlediğini bildirdi.

Ele geçirilenler ve gözaltılar

Yetkililer, operasyonlarda yaklaşık 45 bin litre petrol ürününe el konulduğunu ve 17 petrol kaçakçısının gözaltına alındığını aktardı.

Ekonomik ve bölgesel etkiler

Nijeryalı senatör Ned Nwoko, petrol hırsızlığı ve boru hatlarına saldırılar nedeniyle ülke ekonomisinde 2023'te 3 milyar dolardan fazla zarar oluştuğunu açıklamıştı.

Nijerya'nın tespit edilen 37 milyar varil petrol rezervi, dünyadaki rezervlerin %3,1'ini oluşturuyor. Ham petrol üretiminde dünyanın ilk 15 ülkesi arasında bulunan Nijerya, dünyada en fazla petrol rezervine sahip 8. ülke ve petrol ihracatında 6. sırada yer alıyor.

Petrol yataklarının bulunduğu Delta bölgesinde ise petrol alanlarına yönelik sabotajlar, çatışmalar ve adam kaçırma olayları yaşanıyor.

