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Nijerya'da Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan Serbest Bırakıldı

Gambaryan, Nijerya'daki suçlamalardan beraat ederek hapisten çıktı.

Yayın Tarihi: 30.10.2024 17:32
Güncelleme Tarihi: 30.10.2024 17:32
Nijerya'da Binance Yöneticisi Tigran Gambaryan Serbest Bırakıldı

Nijerya'da Binance Yöneticisi Serbest Bırakıldı

Nijerya'da, kara para aklama dahil bir dizi suçlamadan hapis cezasına çarptırılan Tigran Gambaryan, dünyanın önde gelen kripto para borsası Binance'nin yöneticilerinden biri, serbest bırakıldı.

Mahkemedeki Beraat

Ulusal basında yer alan haberlere göre, Abuja'daki Federal Yüksek Mahkeme'de görülen davada Gambaryan, kendisine yöneltilen tüm suçlamalardan beraat etti ve bu gelişme sonucunda hapisten salıverildi.

Dışişleri Bakanı'nın Açıklamaları

Nijerya Dışişleri Bakanı Yusuf Tuggar, Gambaryan'ın serbest bırakılması ile ilgili olarak Devlet Başkanlığı Sarayı'ndaki basın toplantısında açıklamalar yaptı. Tuggar, Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun ABD'li mevkidaşı Joe Biden ile yaptığı telefon görüşmesine dikkat çekti.

Tuggar, Biden'ın, Gambaryan'ın serbest bırakılması ile ilgili Tinubu'ya teşekkür ettiğini aktardı. İki lider arasında geçen sohbette Biden, ayrıca iki ülke arasındaki ilişkilerin güçlendirilmesine ve Nijerya'nın özellikle kolluk kuvvetleriyle işbirliğine yaptığı katkılara değindi.

Geçmişte Alınan Önlemler

Nijerya hükümeti, Binance hakkında yürüttüğü soruşturmalar kapsamında 28 Şubat'ta Gambaryan ile birlikte Binance yöneticilerinden Nadeem Anjarwalla'nın gözaltına alınmasını sağlamıştı. Anjarwalla, mart ayında hapishaneden kaçmayı başarmış ancak Gambaryan gözaltında kalmıştı.

Hükümet, şubat ayında yasa dışı para transferlerini durdurmak ve yerel para birimi olan nairanın değer kaybını önlemek amacıyla Binance'e erişim engeli koymuştu. Nihayetinde, Nijerya hükümeti 23 Ekim'de Gambaryan'a yönelik tüm suçlamaları geri çekme kararı aldı.

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