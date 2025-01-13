Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletindeki Boko Haram saldırısında 40 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi kayboldu.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 17:20
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 17:20
Nijerya'da Boko Haram Saldırısı: 40 Kişi Hayatını Kaybetti

Nijerya'da Boko Haram'ın Kanlı Saldırısı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından gerçekleştirilen saldırıda 40 kişi hayatını kaybetti. Borno Eyaleti Bilgi ve İç Güvenlik Komiseri Usman Tar, yaptığı yazılı açıklamada, Boko Haram üyelerinin Dumba bölgesindeki çiftçilere ve balıkçılara saldırdığını ifade etti.

Tar, saldırının ardından 40 kişinin yaşamını yitirdiğini ve çok sayıda kişinin kaybolduğunu aktardı. Borno Eyalet Valisi Babagana Zulum'un da saldırıyı kınadığı ve güvenlik güçlerine suçluları yakalamaları için çağrıda bulunduğu belirtiliyor.

Boko Haram'ın Terör Eylemleri ve Sonuçları

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri etkin olan Boko Haram, 2009'dan bu yana pek çok kitlesel terör eylemi gerçekleştirdi. Bu eylemlerde on binlerce kişi yaşamını yitirdi. Ayrıca, örgütün 2015'ten bu yana komşu ülkeler Kamerun, Çad ve Nijer'de düzenlediği saldırılar sonucunda en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülke genelindeki terör saldırıları ve çatışmalar, yüz binlerce insanın göç etmesine neden oldu.

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