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Nijerya'da Boko Haram Saldırısında 12 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Borno eyaletinde Boko Haram'ın askeri üssü hedef alan saldırısında ölen asker sayısı 12'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 20:38
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 20:38
Nijerya'da Boko Haram Saldırısında 12 Asker Hayatını Kaybetti

Nijerya'nın Kuzeydoğusunda Şiddetli Terör Saldırısı

Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde, terör örgütü Boko Haram tarafından düzenlenen silahlı saldırıda hayatını kaybeden asker sayısı 12'ye yükseldi.

Ulusal basında yer alan haberlere göre, ismini vermek istemeyen bir askeri yetkili, Boko Haram üyelerinin Sabon Gari bölgesindeki askeri üsse gerçekleştirdiği saldırıda ölü sayısının arttığını bildirdi. Yetkili, ordunun zorlu bir mücadele verdiğini ancak teröristler tarafından "yenilgiye uğratıldığını" ifade etti.

Saldırı ve Sonrasındaki Gelişmeler

Önceki gün düzenlenen saldırıda, askeri yetkili, teröristlerin askeri araçlarla birlikte üssü ateşe verdiklerini belirtti. Ayrıca, saldırının ardından askerlerin bölgeden çekilmek zorunda kaldığı ve teröristlere karşı hava operasyonunun başlatıldığı transkripte yer aldı.

Boko Haram, 2000'li yılların başından bu yana Nijerya'da etkin bir şekilde faaliyet göstermekte olup, 2009 yılından bu yana gerçekleştirdiği kitlesel terör eylemlerinde on binlerce kişinin yaşamını yitirmesine neden oldu.

Terör örgütü, 2015 yılından bu yana ülkedeki sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenleyerek, Çad Gölü Havzası bölgesinde en az 2 bin kişinin hayatını kaybetmesine yol açtı. Bu çatışmalar ve terör saldırıları, ülke genelinde yüz binlerce insanın göç etmek zorunda kalmasına neden oldu.

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