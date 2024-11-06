Nijerya'da Çiftçilere Yönelik Saldırı: 10 Ölü

Nijerya'da Tarım Alanlarına Saldırı

Nijerya'nın Niger eyaletinde meydana gelen silahlı saldırılarda 10 çiftçi yaşamını yitirdi. Belu-Belu Bölgesi Gençlik Başkanı Abdullahi Nurudeen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, saldırıların Rafi bölgesinde gerçekleştirildiğini ifade etti.

Saldırının Detayları

Nurudeen, silahlı çetelerin gerçekleştirdiği kanlı saldırı sonucunda, ölen 10 kişiden 6'sının başının kesildiğini ve 13 kişinin de kaçırıldığını aktardı. Olayın ardından, Niger Eyaleti Polis Sözcüsü Wasiu Abiodun, saldırıları doğruladığını ancak ölü ve kaçırılan kişi sayısına dair net bir bilgi veremediğini duyurdu.

Güvenlik Güçlerine Saldırı Misillemesi

Abiodun, saldırganların, geçtiğimiz hafta sonu güvenlik güçlerinin düzenlediği baskınlara karşı misilleme yapmış olabileceklerini belirtti. Nijerya, uzun süreli bir güvenlik krizi ile yüzleşmekte olup, çeşitli bölgelerde silahlı çetelerin ve terör örgütleri Boko Haram ile ISWAP gibi grupların eylemleri ile mücadele etmektedir.