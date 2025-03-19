Nijerya'da Gizemli Hastalık Nedeniyle Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki üniversitede, 'teşhis konulamayan hastalık' sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a ulaştı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 19:12
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 19:12
Nijerya'da Gizemli Hastalık Nedeniyle Ölü Sayısı 10'a Yükseldi

Nijerya'nın Kebbi eyaletindeki Kebbi Devlet Bilim ve Teknoloji Üniversitesinde (KSUSTA) meydana gelen gizemli hastalık nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 10'a yükseldi. Ayrıca, bu hastalıktan etkilenen 20 kişi hastanede tedavi altına alındı.

Üniversiteden yapılan resmi açıklamada, hastalığın yayılmasını önlemek amacıyla sağlık yetkilileriyle işbirliği yapıldığı ve etkilenen öğrencilerin izole edildiği belirtildi. Kebbi eyaletinde yaşanan bu duruma ilişkin Kebbi Devlet Bilim ve Teknoloji Üniversitesinin kayıt işlemlerinden sorumlu yetkilisi Maimaru Alhaji Tilli, hastalığın sebebinin bilinmediğini vurgulayarak, "Evet, bazı öğrencilerimizi kaybettik ve bazıları hastanede tedavi görüyor. Sağlık Bakanlığı yetkilileri bize uyarıda bulundu ve öğrenci yurtlarının aşırı kalabalık olmaması gerektiğini tavsiye etti" ifadelerini kullandı.

Görgü tanıklarının aktardığına göre, hastalıktan etkilenen öğrenciler yüksek ateş, kusma ve ishal gibi şikayetler yaşadı. Hâlâ salgının kaynağını belirlemek amacıyla araştırmalar sürerken, üniversite yönetimi öğrencilerden sakin olmalarını ve hastalığın yayılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almalarını istedi.

Üniversite, daha önce 17 Mart'ta yaptığı bir açıklamada, bu hastalık sebebiyle 5 kişinin yaşamını yitirdiğini duyurmuştu.

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