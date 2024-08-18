Nijerya'da Hayat Pahalılığı Protestolarında Gözaltı Saldırıları

Nijerya'da Protestoların Gölgesinde Tutuklamalar

Nijerya'da, benzin sübvansiyonlarının sona ermesi neticesinde patlak veren hayat pahalılığına karşı düzenlenen protestolar, 1-10 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarla derinleşti. Bu süre zarfında, Uluslararası Af Örgütü Nijerya Ofisi, 1000'den fazla kişinin tutuklandığını açıkladı.

İfade Özgürlüğü Vurgusu

Af Örgütü, tutuklamaların derhal ve koşulsuz bir şekilde sonlandırılması gerekliliğine dikkat çekerek, "Nijerya hükümeti, vatandaşlarının ifade ve barışçıl toplanma özgürlüğünü koruma sorumluluğundadır." ifadelerini kullandı.

Protestoların Sonuçları Ağır Oldu

Protestoların bir kısmının şiddetle sonuçlandığı kaydedildi. Ülke genelinde meydana gelen olaylarda 21 kişi hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı ve pek çok bina ateşe verildi. Bu nedenle bazı eyaletlerde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Akaryakıt Fiyatlarının Artışı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Tinubu, 29 Mayıs 2023'te petrol ürünlerine uygulanan sübvansiyonları kaldırma kararı aldı. Bu kararın ardından, akaryakıt fiyatlarının litresi 185 nairadan (0,24 dolar) 620 nairaya (0,82 dolar) yükseldi, bu da derin bir ekonomik krize yol açarak hayat pahalılığını artırdı.