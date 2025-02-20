Nijerya'da Lassa Ateşi Nedeniyle Ölü Sayısı 80'e Yükseldi

Nijerya'da Lassa ateşi nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e ulaşırken, vakalar 63 bölgeye yayıldı.

Yayın Tarihi: 20.02.2025 11:47
Güncelleme Tarihi: 20.02.2025 11:47
Nijerya'da Lassa Ateşi Nedeniyle Ölü Sayısı 80'e Yükseldi

Nijerya'da Lassa Ateşi Salgını Endişe Veriyor

Nijerya'da hayvandan insana geçen Lassa ateşi hastalığı nedeniyle yıl başından bu yana hayatını kaybedenlerin sayısı 80'e yükseldi. Nijerya Hastalık Kontrol Merkezinden (NCDC) yapılan açıklamada, Lassa ateşi salgınının ülkenin 11 eyaletine bağlı 63 bölgesine yayıldığı bildirildi.

Yeni Vaka ve Ölüm Rakamları

Ülkenin 8 eyaletinde 3-9 Şubat tarihleri arasında 54 kişide daha Lassa ateşi vakasına rastlanmış ve bu kişilerden 10'unun yaşamını yitirdiği belirtilmiştir. Yılın başından bu yana tespit edilen toplam Lassa ateşi vakası sayısı 413 olarak kaydedilirken, bu hastalık nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 80'e ulaştığı ifade edildi.

Söz konusu hastalığın kaynaklı ölüm oranı, 2024 yılı aynı döneminde %17,5 iken, şimdi %19,4'e yükselmiştir. Salgının etkisiyle geçtiğimiz yıl Nijerya genelinde 190 kişi hayatını kaybetmiştir.

Tarihsel Gelişim ve Uyarılar

Nijerya hükümeti, 23 Ocak 2019'da Lassa ateşi nedeniyle acil durum ilan etmişti. Bu hastalığa, Mali, Togo, Gana, Liberya, Sierra Leone gibi birçok Afrika ülkesinde de rastlanmaktadır. Lassa ateşi ilk olarak 1969 yılında Nijerya'nın kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde tespit edilmiştir.

Fare dışkısıyla temas sonucu bulaşan bu hastalık, insandan insana geçebiliyor ve ölümcül kanamalı ateşe yol açabiliyor. Yetkililer, halkı fare ve diğer kemirgenlerle temas etmemeleri konusunda sürekli uyarıyor.

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