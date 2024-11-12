Nijerya'da Minibüs ile Kamyon Çarpıştı: 10 Kayıp

Nijerya'da Feci Kaza

Nijerya'nın Jigawa eyaletinde, 10 kişinin hayatını kaybettiği trajik bir kaza yaşandı. Yolcu taşıyan bir minibüs, Yanfari-Taura kara yolunda seyir halindeki bir kamyona çarptı.

Kaza Detayları

Jigawa Polis Halkla İlişkiler Sorumlusu Lawan Adam Shiisu, kazanın hız yapan bir minibüsün kamyona çarpması sonucu meydana geldiğini duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, kazada 1 kişi ağır yaralandı.

Soruşturma Başlatıldı

Kazanın ardından yetkililer tarafından bir soruşturma başlatıldığı bildirildi. Bu üzücü olay, bölgedeki trafik güvenliği konusundaki endişeleri yeniden gündeme getirdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.