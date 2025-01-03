Nijerya'da Otobüs ile Kamyon Çarpıştı: 10 Ölü, 31 Yaralı

Nijerya'da Feci Trafik Kazası

Nijerya'nın Gombe eyaletinde yaşanan korkunç bir trafik kazasında, 10 kişi yaşamını yitirdi, 31 kişi yaralandı. İlk belirlemelere göre, Kaltungo-Cham kara yolunda yolcu otobüsü, içerik taşıyan bir kamyonla çarpıştı.

Kazanın Sebebi Nedir?

Nijerya Ulusal Yol Güvenliği Gombe Eyaleti Sözcüsü Samson Kaura, yaptığı yazılı açıklamada, yolcu otobüsünün sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiğini ve bu durumun kazaya sebep olduğunu bildirdi.

Yaralıların Durumu

Yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaura, ölü sayısının artmasından endişe ettiğini belirtti ve sürücülere daha dikkatli olmaları yönünde uyarıda bulundu.

Bu trajik kaza, Nijerya'daki yol güvenliği konusunun bir kez daha gündeme gelmesine sebep oldu. Yetkililer, sürücülerin dikkatli olmaları gerektiğini vurguluyor.