Nijerya'da Petrol İşçileri Grevi Ülkeye 39,6 Milyon Dolar Zarar

Nijerya'da petrol işçilerinin geçen haftaki grevi günlük 200 bin varilin üzerinde üretim kaybına yol açtı; NNPCL'ye göre maddi zarar 39,6 milyon dolar.

Yayın Tarihi: 06.10.2025 21:01
Güncelleme Tarihi: 06.10.2025 21:01
Nijerya'da Petrol İşçileri Grevi Ülkeye 39,6 Milyon Dolar Zarar

Nijerya'da Petrol İşçileri Grevi Ülkeye 39,6 Milyon Dolar Zarar

Grevin Ekonomiye Etkisi ve Yönetimle Görüşme

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, geçen hafta bazı petrol işçilerinin başlattığı grevin ülke ekonomisine ciddi zarar verdiği bildirildi.

Ulusal Petrol Limited Şirketi NNPCL İcra Kurulu Başkanı Bashir Bayo Ojulari, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı konutunda Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldi.

Ojulari, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, grevin üretim ve enerji arzı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Grev süresince günlük 200 bin varilin üzerinde ham petrol üretimi kaybedildiğini belirten Ojulari, 'Bu süreçte ertelenen 200 bin varilin üzerinde ciddi bir üretim kaybı yaşadık. Aynı şekilde doğal gaz ve elektrik üretimi de etkilendi.' ifadelerini kullandı.

Ham petrolün varil başına ortalama 66 dolar seviyesinden işlem gördüğü dikkate alındığında, grev nedeniyle 39,6 milyon dolar mali kayıp oluştuğu kaydedildi.

Grevin, petrol sektöründeki kıdemli çalışanları temsil eden Petrol ve Doğalgaz Kıdemli Personeli Derneği (PENGASSAN) tarafından, Dangote Rafinerisi'nde bazı üyelerinin işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla başlatıldığı belirtildi.

İLGİLİ HABERLER

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Flamenko Yardımı: Bilet Geliri Gazze'ye — Emine Erdoğan Ankara'da
2
Gündem 7 Ekim 2025 — Erdoğan Gebele'de Türk Devletleri Zirvesi ve Günün Öne Çıkanları
3
Resmi Gazete — 1 Ekim 2025: Rüzgar, Sözleşmeli Personel ve KVKK'da Değişiklikler
4
Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı Resepsiyonu New York'ta Gerçekleşti
5
Organize Suç Operasyonları: 78 Gözaltı, 46 Tutuklama
6
Kocaeli'de Uyuşturucu Operasyonunda 86 Kişi Tutuklandı
7
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy TEKNOFEST'i Ziyaret Etti

DKMP 2025: 240 Sözleşmeli Personel Alımı — Başvurular 7-17 Ekim

Elektrik Faturası 750 TL Üzeri Dikkat: Sübvansiyon Azalıyor, 'Örtülü Zam' Tartışması

Lise 2 Yıl mı Oluyor? Bakan Tekin'den 4+4+4 ve Zorunlu Eğitim Açıklaması

Emekli Kartıyla 2025’te Hangi Hizmetler Ücretsiz? Tam Rehber

Fatura Desteği: Devlet, Belediyeler ve Bankalar 2.000 TL'ye Kadar Destek Sağlıyor

6 Ekim 2025: İstanbul'da Toplu Taşıma Ücretsiz mi? İETT Açıkladı

Güllü'nün Ölümünde Sır Perdesi: Menajer Çiğdem Deniz Emir'den İlk İtiraf

Bakan Tekin'den 10 Bin Öğretmen Ataması Müjdesi: Takvim 24 Kasım'da Açıklanacak

Aynadaki Yabancı Gerçek mi? ATV'nin Yeni Dizisi Tartışma Yarattı

28-29 Ekim 2025 Tatil Rehberi: Cumhuriyet Bayramı Yarım Gün mü, Kimler Tatil?

TBMM'ye Gelen Teklife Göre Trafik Cezaları Tarihi Artışta: 100.000 TL'den Başlıyor

2025'te Dev Hibe: Ziraat Bankası ile Traktör ve Tarım Ekipmanı Desteği