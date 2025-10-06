Nijerya'da Petrol İşçileri Grevi Ülkeye 39,6 Milyon Dolar Zarar

Grevin Ekonomiye Etkisi ve Yönetimle Görüşme

Afrika'nın petrol ve doğal gaz zengini ülkesi Nijerya'da, geçen hafta bazı petrol işçilerinin başlattığı grevin ülke ekonomisine ciddi zarar verdiği bildirildi.

Ulusal Petrol Limited Şirketi NNPCL İcra Kurulu Başkanı Bashir Bayo Ojulari, başkent Abuja'daki Devlet Başkanlığı konutunda Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu ile bir araya geldi.

Ojulari, görüşmenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, grevin üretim ve enerji arzı üzerinde olumsuz etkiler yarattığını vurguladı.

Grev süresince günlük 200 bin varilin üzerinde ham petrol üretimi kaybedildiğini belirten Ojulari, 'Bu süreçte ertelenen 200 bin varilin üzerinde ciddi bir üretim kaybı yaşadık. Aynı şekilde doğal gaz ve elektrik üretimi de etkilendi.' ifadelerini kullandı.

Ham petrolün varil başına ortalama 66 dolar seviyesinden işlem gördüğü dikkate alındığında, grev nedeniyle 39,6 milyon dolar mali kayıp oluştuğu kaydedildi.

Grevin, petrol sektöründeki kıdemli çalışanları temsil eden Petrol ve Doğalgaz Kıdemli Personeli Derneği (PENGASSAN) tarafından, Dangote Rafinerisi'nde bazı üyelerinin işten çıkarılmasını protesto etmek amacıyla başlatıldığı belirtildi.