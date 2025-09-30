Nijerya'da PMC: Çocuklarda Ağır Sıtma Vakaları yüzde 43 Azalabilir

PMC müdahalesi, pilot sonuçlara göre çocuklarda ağır sıtma vakalarını yüzde 43 azaltabilir; uygulama ulusal ölçekte değerlendiriliyor.

Uluslararası sivil toplum kuruluşu Malaria Consortium tarafından paylaşılan bulgular, ülke çapında uygulanması planlanan Çok Yıllık Sıtma Kemoprevensiyonu (Perennial Malaria Chemoprevention - PMC) müdahalesinin çocuklarda ağır sıtma vakalarını önemli ölçüde azaltabileceğine işaret ediyor.

Başkent Abuja'da düzenlenen sıtma konulu programda konuşan Dr. Chinazo Ujuju, PMC'nin özellikle beş yaş altı çocuklarda ağır hastalık ve ölüm riskini düşürme potansiyelini vurguladı.

Pilot uygulama ve kabul

Osun eyaletinde yürütülen pilot uygulamanın "oldukça umut verici sonuçlar" verdiğini belirten Ujuju, PMC'nin "etkili, uygulanabilir ve hem sağlık çalışanları hem de aileler tarafından kabul gören bir yöntem" olduğunu ifade etti.

Ujuju, PMC'nin "çocuklarda ağır sıtma vakalarını yüzde 43 oranında azaltabilir" dediğini aktardı.

PMC'nin rolü ve ülke ölçeği

Yetkililer, PMC'nin mevcut önleme yöntemlerine ek bir strateji olarak tasarlandığını hatırlattı. Nijerya, dünyada sıtma hastalığının en yüksek olduğu ülke konumunda bulunuyor.

