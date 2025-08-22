DOLAR
Nijerya'da Sel Felaketleri: 228 Can Kaybı, On Binlerce Kişi Etkilendi

NEMA verilerine göre Nijerya'da şiddetli yağışların neden olduğu sellerde 228 kişi öldü, 495 yaralandı, 114 kayıp; 71 bin 400 kişi yerinden edildi.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 01:35
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 01:35
Nijerya'da Sel Felaketleri: 228 Can Kaybı, On Binlerce Kişi Etkilendi

Nijerya'da Sel Felaketleri: 228 Can Kaybı, On Binlerce Kişi Etkilendi

NEMA verileriyle sel kaynaklı kayıp ve hasar raporu

Nijerya Ulusal Acil Yönetim Ajansından (NEMA) yapılan açıklamaya göre, bu yıl ülke genelinde şiddetli yağışların yol açtığı seller 25 eyalette etkili oldu.

Açıklamada, sellerde 228 kişinin hayatını kaybettiği, 495 kişinin yaralandığı ve 114 kişinin kaybolduğu kaydedildi.

Sağlık ve yerinden edilme verilerinde, seller nedeniyle 71 bin 400 kişinin yerinden olduğu ve toplam 209 bin 666 kişinin etkilendiği belirtildi.

Altyapı ve konut zararlarına ilişkin açıklamada ise 21 bin 257 evin hasar gördüğü veya yıkıldığı ve 76 bölgedeki 23 bin 481 arazinin zarar gördüğü ifade edildi.

NEMA'nın açıkladığı bu veriler, sellerin kapsamını ve acil müdahale ihtiyacını ortaya koyuyor.

