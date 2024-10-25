Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonları: 140 Terörist Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'daki Terörle Mücadele Operasyonları

Nijerya, son günlerde terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile silahlı çetelere karşı yürütülen operasyonlarla gündemde. Ülke genelinde yapılan bu operasyonlar sayesinde bir haftada toplamda 140 terörist ve silahlı çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Güvenlik Durumu ve Yetkililerin Açıklamaları

Nijerya Savunma Bakanlığı'nın Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, düzenlediği haftalık basın toplantısında güvenlik sorunlarına ilişkin bilgiler paylaştı. Buba, farklı bölgelerde gerçekleştirilen operasyonların ardından 140 kişinin öldüğünü, ayrıca 135 kişinin de yakalandığını belirtti.

Rehin Kurtarma Başarısı

Buba, gerçekleştirilen operasyonlar sırasında fidye için rehin alınan 76 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Ülke, uzun bir süredir silahlı çetelerin faaliyetleri ile Boko Haram ve ISWAP'ın saldırılarıyla başa çıkmaya çalışıyor.

İdam Cezası ve Fidye Olayları

Nijerya'da insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Silahlı gruplar, genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyor. Bu durum, ülkede artan güvenlik kaygılarını daha da derinleştiriyor.