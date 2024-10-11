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Nijerya'da Terörle Mücadelede Önemli Başarı: 165 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da gerçekleştirilen operasyonlarda 165 terörist ve çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 11.10.2024 01:48
Güncelleme Tarihi: 11.10.2024 01:48
Nijerya'da Terörle Mücadelede Önemli Başarı: 165 Üye Etkisiz Hale Getirildi

Nijerya'da Terörle Mücadele Operasyonları

Nijerya'da, terör örgütleri Boko Haram ve DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP ile silahlı çetelerin faaliyetlerine karşı yürütülen başarılı operasyonlar neticesinde, yalnızca bir haftalık süreçte 165 terörist ve çete üyesi etkisiz hale getirildi.

Operasyonların Detayları

Nijerya Savunma Bakanlığı Medya Operasyonları Direktörü Edward Buba, gerçekleştirilen operasyonların ülke genelinde geniş çaplı suçları hedef aldığını belirtti. Bu operasyonlar sırasında 238 teröristin de gözaltına alındığı bildirildi.

Kurtarma ve Ele Geçirilenler

Buba, ayrıca silahlı çete üyeleri ve teröristler tarafından rehin alınan 188 kişinin kurtarıldığını ifade etti. Operasyonlarda ele geçirilenler arasında 153 silah, birçok motosiklet ve önemli mühimmat bulundu.

Güvenlik Sorunları ve Kaçırma Olayları

Nijerya, uzun süredir çeşitli bölgelerinde silahlı çete saldırıları ve terörist faaliyetleriyle mücadele etmek zorunda kalıyor. Ülkede insan kaçırma suçlarına karşı uygulanan idam cezasına rağmen, fidye amacıyla kaçırma olayları sık sık yaşanıyor. Silahlı gruplar genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep ediyorlar.

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