Nijerya'da Üç Katlı Bina Çöktü: 7 Ölü

Nijerya'da Bina Çökmesi Üzerine Detaylar
Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaşanan trajik bir olayda, 3 katlı bir bina çöktü.
Olayın Gerçekleştiği Yer
Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) bulunan Sabon Lugbe bölgesinde gerçekleşen bu olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü yarattı.
Açıklamalarda Bulunan Yetkili
Nijerya Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Müdürü Abdulrahman Mohammed, olaya dair yaptığı açıklamalarında, göçük altında kalan 7 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 2 kişinin yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını aktardı.
Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor
Mohammed, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti ve olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü örneklendirdi.
Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.