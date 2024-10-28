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Nijerya'da Üç Katlı Bina Çöktü: 7 Ölü

Nijerya'nın başkenti Abuja'da meydana gelen bina çökmesi olayında 7 kişi hayatını kaybetti.

Yayın Tarihi: 28.10.2024 01:25
Güncelleme Tarihi: 28.10.2024 01:25
Nijerya'da Üç Katlı Bina Çöktü: 7 Ölü

Nijerya'da Bina Çökmesi Üzerine Detaylar

Nijerya'nın başkenti Abuja'da yaşanan trajik bir olayda, 3 katlı bir bina çöktü.

Olayın Gerçekleştiği Yer

Federal Başkent Bölgesi'nde (FCT) bulunan Sabon Lugbe bölgesinde gerçekleşen bu olay, yerel halk arasında büyük bir üzüntü yarattı.

Açıklamalarda Bulunan Yetkili

Nijerya Acil Yönetim Ajansı (NEMA) Genel Müdürü Abdulrahman Mohammed, olaya dair yaptığı açıklamalarında, göçük altında kalan 7 kişinin cesedine ulaşıldığını ve 2 kişinin yaralı olarak enkazdan çıkarıldığını aktardı.

Arama Kurtarma Çalışmaları Devam Ediyor

Mohammed, yaralıların tedavi altına alındığını belirtti ve olay yerinde arama kurtarma çalışmalarının sürdüğünü örneklendirdi.

Bu tür olayların tekrar yaşanmaması için gerekli önlemlerin alınması gerektiği vurgulanıyor.

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