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Nijerya'daki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 321'e Ulaştı

Nijerya'da aşırı yağışlar sonucu sellerde can kaybı 321'e yükseldi, 1,3 milyon kişi etkilendi.

Yayın Tarihi: 01.11.2024 01:37
Güncelleme Tarihi: 01.11.2024 01:37
Nijerya'daki Sel Felaketi: Ölü Sayısı 321'e Ulaştı

Nijerya'daki Sel Felaketinin Ardındaki Rakamlara Dikkat

Nijerya'da uzun süredir etkili olan aşırı yağışlar, felaket boyutuna ulaşan sellerin meydana gelmesine neden oldu. Son gelişmelere göre, bu felaket sonucunda yaşamını yitirenlerin sayısı 321'e yükselirken, 2 bin 854 kişi de yaralandı.

VALİ SOLUDO’DAN AÇIKLAMALAR

Anambra Valisi Chukwuma Soludo, başkent Abuja’daki Devlet Başkanlığı Konutu’nda düzenlenen Ulusal Ekonomik Konseyi (NEC) Toplantısı’nın ardından basın mensuplarına bilgiler verdi. Vali Soludo, nisan ile ekim ayları arasında gerçekleşen şiddetli yağışların, ülkenin 217 bölgesinde selleri tetiklediğini dile getirdi.

Etki Alanı ve Hasar Raporu

Vali, sellerden etkilenen kişi sayısının 1,3 milyonu geçtiğini, bunların 740 bin 743'ünün yerinden edildiğini, 281 bin evin hasar gördüğünü ve 258 bin arazinin su altında kalmış durumda olduğunu bildirdi.

NEC’den Alınan Yeni Kararlar

Soludo, NEC’in Su Kaynakları ve Sanitasyon Bakanlığı’na, selin yıkıcı etkilerini azaltmak amacıyla ülkenin su yolları ve barajlarının durumuna ilişkin kapsamlı bir inceleme başlatması için yönlendirmelerde bulundu. Bu incelemelerin, bölgedeki sel felaketlerinin olumsuz etkilerini geri planda bırakmasını umuyoruz.

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