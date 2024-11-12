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Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüştü

Bola Ahmed Tinubu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile ekonomik işbirliği konularını görüştü.

Yayın Tarihi: 12.11.2024 18:33
Güncelleme Tarihi: 12.11.2024 18:33
Nijerya Devlet Başkanı Tinubu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile Görüştü

Nijerya ve Suudi Arabistan Arasında Önemli Görüşme

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile kritik bir görüşmede bir araya geldi. Görüşme, İslam İşbirliği Teşkilatı-Arap Birliği Olağanüstü Ortak Zirvesi kapsamında gerçekleştirildi.

Ekonomik İşbirlikleri ve Gelecek Planları

Tinubu'nun Özel Danışmanı Bayo Onanuga tarafından yapılan açıklamada, görüşmede iki liderin petrol, doğal gaz, tarım ve altyapı alanlarındaki işbirliklerine yönelik önemli adımlar attığı vurgulandı. Ayrıca, Suudi Arabistan-Nijerya İş Konseyi'nin kurulması konusunun da ele alındığı belirtiliyor.

Veliaht Prens'in Destek Mesajı

Görüşmenin ardından Veliaht Prens bin Selman, Tinubu'nun ekonomik reformlarını takdir ettiğini ifade etti. Prens, Nijerya'ya olan desteklerinin süreceğini ve iki ülke arasındaki ortaklıkların daha da güçlenmesi için çaba göstereceğine dair söz verdi.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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