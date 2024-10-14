Nijerya, İtalya'dan Savaş Uçakları ve Helikopterler Alacak

Nijerya'nın Yeni Askeri İhtiyaçları

Afrika’nın en kalabalık ülkesi Nijerya, artan güvenlik tehditleriyle başa çıkmak amacıyla İtalya'dan askeri güç artırma adımlarına devam ediyor. Ülke, silahlı çeteler ve terör örgütlerine karşı etkili bir mücadele için yeni silahlar edinme yolunda önemli bir anlaşma gerçekleştirmek üzere.

Alım Detayları ve Süreç

Nijerya Hava Kuvvetleri (NAF) Halkla İlişkiler ve Enformasyon Direktörü Olusola Akinboyewa, yaptığı açıklamada, Hava Kuvvetleri Komutanı Hassan Bala Abubakar'ın, İtalya'daki Savunma ve Maliye bakanlıklarıyla birlikte savaş uçağı ve helikopter alım sürecini tamamladığını duyurdu. Detaylara göre, Nijerya, İtalya'dan 24 adet M-346 tipi savaş uçağı ve 10 adet AW-109 Trekker tipi savaş helikopteri almayı planlıyor.

Daha Önceki Alımlar

Nijerya, daha önce de terör gruplarıyla mücadele etmek amacıyla Türkiye ve ABD'den savaş helikopteri satın almıştı. Bu yeni alım, ülkenin güvenlik kapasitesini artırma ve iç güvenliği sağlama çabalarının bir parçası olarak görülüyor.