Nijerya Katsina'da Camide Saldırı: 13 Kişi Hayatını Kaybetti

Katsina'nın Mantau bölgesindeki camide sabah namazında düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi öldü, çok sayıda yaralı var; bölgeye takviye güvenlik gönderildi.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 17:23
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 17:23
Olayın Detayları

Nijerya'nın Katsina eyaletine bağlı Mantau bölgesinde bir camiye sabah namazı sırasında yapılan silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Olayı duyuran Katsina Eyaleti İç Güvenlik ve İçişleri Komiseri Nasir Muazu, saldırının silahlı çete üyeleri tarafından gerçekleştirildiğini bildirdi.

Muazu, saldırıda çok sayıda kişinin yaralandığını ve yetkililerin olayla ilgili soruşturma başlattığını açıkladı.

Güvenlik Önlemleri ve Soruşturma

Bölgeye ek güvenlik güçleri sevk edildi. Yetkililer, olayın faillerini belirlemek ve benzer saldırıları önlemek için geniş çaplı arama ve soruşturma faaliyetlerini sürdürüyor.

Bağlam ve Bölgede Güvenlik Sorunları

Öte yandan, Nijerya Hava Kuvvetleri dün Katsina'ya bağlı Danmusa bölgesinde silahlı çete üyelerine yönelik bir hava operasyonu düzenlemişti. Operasyon sonrası kampı terk eden silahlı kişilerin dağılmasıyla 62 rehine tutuldukları esir kampından kaçmayı başarmıştı.

Nijerya, ülkenin çeşitli bölgelerinde silahlı çeteler ile birlikte Boko Haram ve Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına karşın fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor; silahlı gruplar genellikle kuzeydeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alıyor.

Yetkililer, saldırının faillerini tespit edip adalete teslim etmek için çalışmalarını sürdürüyor.

