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Nijerya Milli Takımı, Libya'da Maç Oynamaktan Vazgeçti

Nijerya Milli Futbol Takımı, Ibrık Havalimanı'nda 18 saat kaldıktan sonra Libya'daki maçı iptal ederek yurda döndü.

Yayın Tarihi: 14.10.2024 18:07
Güncelleme Tarihi: 14.10.2024 18:07
Nijerya Milli Takımı, Libya'da Maç Oynamaktan Vazgeçti

Nijerya Milli Takımı, Libya'dan Ayrıldı

Nijerya Milli Futbol Takımı, Libya'nın doğusundaki Ibrık Havalimanı'nda 18 saat mahsur kaldıktan sonra, Bingazi'de oynanacak maçı iptal etme kararı aldı.

Maç İptali ve Geri Dönüş

Libya resmi haber ajansı LANA'nın bildirdiğine göre, Nijerya, 2025 Fas Afrika Uluslar Kupası elemeleri kapsamında yarın Libya Milli Takımı ile yapılacak karşılaşmadan çekildi.

Nijeryalı futbolcuların, Ibrık Havalimanı'ndan kendi ülkelerine dönmek üzere ayrıldığı belirtildi. Ibrık Havalimanı yetkilisi Celal Muheşhiş, Nijerya Milli Takımı'nın Libya'da maç oynamayı kabul etmediğini ve ülkelerine dönüş kararı aldığını kamuoyuna duyurdu.

Benzer Durumda Kalma

Libya'daki bazı medya kuruluşlarında yer alan haberlere göre, Libya Milli Takımı da 11 Ekim'de Afrika Uluslar Kupası ön elemlerinde Nijerya'da benzer bir durumu yaşamış ve karşılıklı anlaşmalar neticesinde Nijeryalı futbolcular, Bingazi'ye 330 kilometre mesafedeki Ibrık Havalimanı'na indirilmişti.

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