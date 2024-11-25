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Nijerya'nın Benue Eyaletinde Silahlı Saldırı: 13 Ölü

Nijerya'nın Benue eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 13 kişi hayatını kaybetti. Olay yerel halkı derinden sarstı.

Yayın Tarihi: 25.11.2024 12:23
Güncelleme Tarihi: 25.11.2024 12:23
Nijerya'nın Benue Eyaletinde Silahlı Saldırı: 13 Ölü

Nijerya'nın Benue Eyaletinde Silahlı Saldırı

Nijerya'nın Benue eyaletinde gerçekleşen silahlı saldırıda 13 kişinin öldüğü bildirildi. Olay, Logo bölgesinde, bir kiliseye gidenlere yönelik olarak dün akşam saatlerinde kimliği belirsiz kişiler tarafından gerçekleştirildi.

Bölge Yetkilisi Açıklamada Bulundu

Logo Bölge Yetkilisi Benjamin Uzenda, yerel gazeteye yaptığı açıklamada, saldırının ayrıntılarına değindi. Uzenda, saldırıda hayatını kaybedenlerin yanı sıra çok sayıda yaralının da bulunduğunu belirtti.

Silahlı Saldırılar Artıyor

Benue eyaletinde zaman zaman meydana gelen silahlı saldırılar, halkı endişeye sevk ediyor. Geçtiğimiz ay Logo bölgesinde düzenlenen benzer bir saldırıda 15 kişi hayatını kaybetmişti.

Türkiye'deki Terör Tehditleri

Nijerya, son zamanlarda silahlı çeteler ve Boko Haram ile DEAŞ'ın Batı Afrika kolu ISWAP gibi terör örgütlerinin saldırılarıyla karşı karşıya. Ülkede insan kaçırma suçunun cezası idam olmasına rağmen, fidye için kaçırma olayları sıkça yaşanıyor. Silahlı kişiler genelde ülkenin kuzeyindeki köyleri, okulları ve yolcuları hedef alarak fidye talep etmekte.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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