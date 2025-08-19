DOLAR
Nijerya'nın Gıda İthalatı: Yıllık 10 Milyar Dolar

Abubakar Kyari, 2025 Tarım ve İhracat Fuarı'nda Nijerya'nın yıllık 10 milyar dolar gıda ithalatını ve tarımdaki düşük ihracat payını açıkladı.

Yayın Tarihi: 19.08.2025 18:31
Güncelleme Tarihi: 19.08.2025 18:31
Nijerya'nın Gıda İthalatı Yıllık 10 Milyar Doları Aşıyor

Tarım Bakanı Abubakar Kyari'den uyarı ve çözüm çağrısı

Nijerya Tarım ve Gıda Güvenliği Bakanı Abubakar Kyari, Lagos'ta düzenlenen 2025 Tarım ve İhracat Fuarında ülkenin her yıl gıda ithalatına 10 milyar dolar harcadığını açıkladı.

Kyari, gıda ithalatındaki artışa dikkati çekerek tarımın ülke gayrisafi yurt içi hasılasının %35i olduğunu ve aynı oranda istihdam sağladığını vurguladı.

Elverişli koşullara rağmen Kyari, Nijerya'nın 85 milyon hektar ekilebilir arazi ve genç nüfusa sahip olmasına karşın tarımsal ihracat payının %0,5'in altında kaldığını ve gelirinin 400 milyon doları aşmadığını belirtti.

"Nijerya yalnızca kendi kendini doyurmakla kalmamalı, bunu ithalata aşırı bağımlı olmadan, kendi şartlarıyla yapmalıdır."

Bakan, tarımda finansman, katma değerli üretim ve altyapının geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek şu değerlendirmeyi paylaştı:

"Petrol gelirlerine bağımlılıktan gıda ve ihracat gelirlerinde dayanıklılığa, ham madde ihracatından katma değerli tarımsal işletmelere, parçalı çiftçi kredilerinden ciddi sermaye çeken yapılandırılmış finansman sistemlerine geçiş yapmalıyız."

Kyari'nin mesajı, Nijerya'nın gıda egemenliğine ulaşmasının hükümetin öncelikli hedeflerinden biri olduğuna dikkat çekerken, tarım sektöründe yapısal dönüşüm ve finansman modellerinin acil gerekliliğini ortaya koydu.

