Nijerya'nın Kuzeyinde 8 Günlük Elektrik Kesintisi

Nijerya'da Elektrik Kesintisi Sorunu

Nijerya'nın kuzey bölgelerinde, elektrik şebekesindeki bir arıza nedeniyle kesintiler 8 gündür devam ediyor. Bu sorun, 21 Ekim tarihinde meydana gelen voltaj düşüşünden kaynaklanıyor.

TCN'ye Göre Çalışmalar Sürüyor

Nijerya Elektrik İletim Şirketi (TCN) Halkla İlişkiler Müdürü Ndidi Mbah, elektrik kesintisinin nedenine ilişkin bilgi vererek, arızanın onarılması için Ulusal Güvenlik Danışmanı Ofisi ile işbirliği halinde çalıştıklarını belirtti. Mbah, sorunun kısa süre içinde çözüleceğini umduğunu ifade etti.

Ekonomik Faaliyetler Olumsuz Etkileniyor

Yaşanan elektrik sorunu, Nijerya'nın kuzey eyaletlerinde ekonomik faaliyetleri olumsuz etkiliyor ve pek çok sektördeki kritik hizmetlerin aksamasına neden oluyor. Bu nedenle, birçok vatandaş enerji ihtiyaçlarını jeneratörler aracılığıyla gidermeye çalışıyor.

Sürekli Kesintilere Dikkat

Nijerya, elektrik hizmetlerinde sık sık kesintiler yaşanan bir ülke olarak dikkat çekiyor. Bu durum, halkın günlük yaşamını ve işlerini de derinden etkiliyor.